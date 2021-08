Schriesheim: Fürs Straßenfest jetzt anmelden

Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Stadt Schriesheim ihr Straßenfest im September leider auch in diesem Jahr absagen. Dennoch haben die Verantwortlichen in den vergangenen Wochen Ersatzveranstaltungen organisiert, welche am ersten Septemberwochenende einen Hauch von Straßenfeststimmung nach Schriesheim bringen sollen.

„Aufgrund der Personenbeschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie sind für die Veranstaltungen vorherige Anmeldungen zwingend notwendig“, teilt die Stadt dazu mit. Nachdem die geplanten Angebote bereits Ende Juli vorgestellt wurden, sind nun ab sofort die Anmeldungen möglich.

Insgesamt werden drei abgeschlossene Veranstaltungsbereiche eingerichtet, welche jeweils ein abwechslungsreiches Programm anbieten. Das Programm der drei Veranstaltungsorte im Überblick

Festplatz: Auf dem Festplatz soll ein kleiner Vergnügungspark mit Attraktionen aufgebaut werden, darunter Fahrgeschäfte und Buden. Der Vergnügungspark öffnet bereits ab dem 27. August seine Türen und bietet bis einschließlich 5. September Unterhaltung für Groß und Klein. Für den Besuch des Vergnügungsparks ist keine Voranmeldung erforderlich.

Kirchstraße: Hier wird das Unterwegs-Varieté der Artistengruppe rund um Familie Pöschko mit insgesamt vier Vorstellungen gastieren. Für jede Vorstellung in der Kirchstraße sind jeweils 300 Anmeldungen möglich.

Showtermine:

Für das leibliche Wohl sorgen die Weingüter Bielig und Jäck, das Café „mittendrin“, der Slush-Eis-Stand des Obsthofs Schuhmann sowie das „HandWerk“.

Unterer Schulhof: Vor dem Zehntkeller sorgen verschiedene Künstler für Unterhaltung. Für jede Veranstaltung im unteren Schulhof sind jeweils 350 Anmeldungen möglich.

Veranstaltungen:

Freitag, 3. September, 19 bis 23 Uhr (Einlass 18 Uhr, Livemusik mit Gonzo’s Jam, ab 19.30 Uhr); Klick zur Anmeldung

Samstag, 4. September, 19 bis 23 Uhr (Einlass 18 Uhr, Livemusik mit der T-Band, ab 19.30 Uhr); Anmeldelink: Klick zur Anmeldung

Sonntag, 5. September, 11 Uhr bis 14.30 Uhr (Einlass 10.45 Uhr, Livemusik mit Dietmar Jöst, ab 11.30 Uhr); Klick zur Anmeldung

Sonntag, 5. September, 16 bis 20 Uhr (Einlass 15 Uhr, Livemusik mit Just for Fun ab 16.30 Uhr); Klick zur Anmeldung

Die Bewirtung wird von der Winzergenossenschaft, dem Weingut Wehweck sowie dem Gasthaus „Zum goldenen Hirsch“ organisiert.

Die Anmeldungen für die Ersatzveranstaltungen sind ab sofort möglich. Im Rahmen eines Anmeldevorgangs können über die genannten Links bis zu elf Personen angemeldet werden. Wer sich zu einer Veranstaltung angemeldet hat, und nicht an dieser teilnehmen kann, den bittet die Stadt, seine Anmeldung zurückzuziehen: „Auf diese Weise erhalten andere Personen die Möglichkeit, an den Veranstaltungen teilzunehmen.“

Die Planungen sind nach Angaben der Stadt vor dem Hintergrund des aktuellen Infektionsgeschehens entsprechend der Regelungen der aktuellen Corona-Verordnung getroffen worden. Da es zurzeit ungewiss sei, wie sich die Pandemie-Situation entwickelt, bestehe weiterhin das Risiko, die Planungen nochmals entsprechend anpassen zu müssen.