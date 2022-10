Schriesheim: Bobo freut sich über 600 Euro

Schriesheim. Dass sich Bobo, das monströse Gorilla Männchen, Herr im Gehege und über seine zwei Damen, über die Spende der Neuntklässler der Schriesheimer Kurpfalzrealschule freute, das sah man an seinen Gebärden. Es schien, als strecke er ihnen seine Hand entgegen. So aufmerksam beobachtete er von seinem Standplatz aus die Übergabe von mehr als 600 Euro, die die Schülerinnen der 9c am Donnerstag am Affengehege seiner Betreuerin Anke Jakob überreichten. Leider war ein persönliches Händeschütteln nicht möglich, was von beiden Seiten bedauert wurde.

Dank der Betreuer

Das Dankeschön kam von seiner Tierpflegerin und Betreuerin Anke Jakob sowie von der Revierleiterin Barbara Rumer, die die Schüler über den Verwendungszweck aufklärte. „Wir planen das Affengehege großräumig in eine Wohlfühlanlage auszubauen, um ihnen mehr Freiraum zu geben, damit sie das Gehege auch gemeinsam mit anderen Tieren bewohnen können.“ Weiter informierte sie, dass man sich künftig nur noch auf eine Affenart, die Gorillas, beschränken wolle.

Aus dem Losverkauf

Die Spende kam aus dem Losverkauf beim Schulfest zustande. Die damaligen Achtklässler baten für ihre Tombola bei den umliegenden Geschäften um Sachspenden, die man ihnen auch bereitwillig überließ. Die Lose für einen Euro waren dann auch schnell vergriffen - und nach dem Kassensturz waren die Schüler mehr als überrascht. Ihre Erwartungen wurden bei Weitem übertroffen, denn am Ende des Festes hatten sie über 600 Euro erwirtschaftet. Diese Summe übergaben sie am Donnerstag stolz an die Affenbetreuerin - und zum Dank durften sie einen Tag im Zoo verbringen.