Hubert Aiwanger spricht im Festzelt

Einer der Höhepunkte des Mathaisemarktes ist seit 1950 die Mittelstandskundgebung des Bundes der Selbstständigen (BdS) im Festzelt mit prominenten Festrednern. Gast am Montag, 6. März, 17 Uhr, ist Hubert Aiwanger, Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident von Bayern. Der Bauernsohn hat die von ihm geführten Freien Wähler nicht nur in den Landtag, sondern auch an die Regierung des Freistaates geführt. In seinen Reden ist er für flotte Sprüche gut, die ihm zuweilen politischen Ärger bereiten. -tin

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Schusswaffengebrauch Polizei schießt 34-jährigen Mann in Weinheim nieder - was bislang bekannt ist Mehr erfahren Basketball 351 Punkte! Kings gewinnen verrücktes NBA-Spiel Mehr erfahren