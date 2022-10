Erster Ehrungsabend seit langem bei der Schriesheimer Feuerwehr

Nachdem in den vergangenen zweieinhalb Jahren wegen der Pandemie keine größeren Veranstaltungen bei der Feuerwehr Schriesheim stattfinden konnten, ist am Samstag wieder einmal ein Ehrungsabend im Haus der Feuerwehr über die Bühne gegangen. Das teilten die Brandschützer mit. Kommandant Oliver Scherer konnte zahlreiche Kameradinnen, Kameraden und Ehrengäste begrüßen, so zum Beispiel den stellvertretenden Bürgermeister Michael Mittelstädt, den stellvertretenden Kreisbrandmeister Patrik Janowski und Silvio Schädel, den Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes Rhein-Neckar, ebenso wie die stellvertretende Kommandantin der Gesamtwehr Tanja Spielgelhalter.

Danach startete man mit den Ehrungen. Zunächst ging es um die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr Schriesheim. Schädel vom Kreisfeuerwehrverband dankte in seinem Grußwort für die Einladung und freute sich, nach langer Zeit wieder Menschen in Präsenz bei einer Veranstaltung zu treffen.

Nachfolgend konnte er für zehn Jahre Mitgliedschaft Leon Arnold, Jonas Gieding und Marius Knapp ehren. Für 30 Jahre Mitgliedschaft konnte Andreas Ullrich und für 40 Jahre Mitglied in der Feuerwehr Andreas Knapp mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet werden. 50 Jahre Mitglied in der Feuerwehr Schriesheim sind Georg Böckel und Hans Karls. Auch sie wurden mit der Ehrennadel in Gold gewürdigt.

Anschließend galt es, Feuerwehrleute für ihren aktiven Dienst zu ehren. Diese Würdigungen wurden vom stellvertretenden Kreisbrandmeister Patrick Janowski vorgenommen. Er richtete sein Augenmerk auch auf das Engagement von zahlreichen Schriesheimer Feuerwehrleuten für den Rhein-Neckar-Kreis. Sie sind dort in der Unterkreisführungsgruppe und auch im Führungsstab aktiv.

Auch die Stadt ist vertreten

Für 15 Jahre aktiven Dienst konnte Christian Dähmel mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Bronze ausgezeichnet werden. 40 Jahre Dienst leisten bereits die Kameraden Andreas Knapp und Stephan Trippmacher. Hierfür erhielten sie das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold. Schon 50 Jahre aktiven Dienst leistet Martin Zipperle. Hierfür erhielt er das Feuerwehr Ehrenzeichen in Gold in besonderer Ausführung des Landes. Als Nächstes standen die Ehrungen der Stadt Schriesheim an. Diese wurden vom stellvertretenden Bürgermeister Mittelstädt vorgenommen. „Ihr seid immer da und Ihr seid das Aushängeschild der Stadt Schriesheim“, würdigte er die Einsatzkräfte. Anschließend erhielten alle Geehrten ein Präsent.

Da auch seit zwei Jahren keine Jahreshauptversammlung stattfinden konnte, nutze man die Gelegenheit für Beförderungen. Tim Fremgen, Patrick Schmitt und Tobias Schmitt wurden zum Feuerwehrmann ernannt. Leon Arnold, Marius Knapp und Jonas Merkel wurden zum Oberfeuerwehrmann befördert. Zum Hauptfeuerwehrmann wurde Christian Dähmel und zum Oberlöschmeister Andreas Ullrich. Abschließend ernannte man die stellvertretende Abteilungskommandantin Lisa Krämer zur Brandmeisterin. Es folgte der gemütliche Teil. „Man pflegte bei einem guten Essen die Kameradschaft“, schreibt Kommandant Scherer in einer Mitteilung. red