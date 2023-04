Mannheim. Ein Auto ist am Dienstagmittag auf der Waldhofstraße in Höhe Bürgermeister-Fuchs-Straße mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Nach Polizeiangaben ist die Waldhofstraße in Richtung Luzenberg nach dem Verkehrsunfall aufgrund des Einsatzes der Rettungskräfte gesperrt.

In der Neckarstadt stieß ein Auto mit einer Straßenbahn zusammen. © Priebe

Es kann zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Über Verletzte und den Unfallhergang lagen zunächst keine Informationen vor.

Es wird nachberichtet.