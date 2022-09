Naturfreunde geben Denkanstöße

„Nur was man kennt und schätzt, wird man auch pflegen und bewahren. Doch gilt dies auch für unsere Erde, auf und von der wir leben?“ Denkanstöße zu dieser Frage lieferten die Mannheimer Naturfreunde mit einem Umweltmarkt auf dem Vereinsgelände im Stadtteil Herzogenried, zu dem verschiedene Vereine und Initiativen aus Mannheim und der Umgebung 25 Stände aufgebaut hatten.

Umweltbürgermeisterin Diana Pretzell freut sich in ihrer Ansprache über das Engagement der Anwesenden für Ressourcenschonung. Sie versprach, auch bei einer Neuauflage des Umweltmarktes seitens der Stadt wieder aktiv dabei zu sein.

Nicht so einfach: Müllsammeln auf dem Wackelbrett. © Naturfreunde

Für junge und ältere Besucher gab es viel zu entdecken: Während sich beispielsweise die Kinder Nora und Johannes als Praktiker beim Müllsammeln auf dem Wackelbrett und bei der Erzeugung von Strom durch Sonnenenergie sowie Nutzung der Windkraft Wissen aneigneten, waren die Eltern mit den verschiedenen Anbietern an den Ständen mehr auf theoretischer Ebene unterwegs. Ob Kosten für eine Photovoltaik-Anlage, Möglichkeiten des Sanften Tourismus, Einstieg in die solidarische Landwirtschaft oder Bedingungen für das Nutzen von Carsharing: Zu allen diesen Themen gab es jede Menge Informationen vor Ort. Zudem lockten Honig vom „Stadthonig“, Marmelade von den Neckarauer Hexen und Taschen aus Recycling-Material der „Omas gegen Rechts“ viele Interessierte an die Stände. Für die Stärkung zwischendurch hatten die Naturfreunde einige Speisen und Getränke vorbereitet, zudem stand auch Musik von verschiedenen Gruppen auf dem Programm des Info-Tages.

Fahrradbibliothek zu Gast

Nora und Johannes erkundeten wie viele weitere Kinder zudem auch noch die Schaukeln und Rutschen auf dem Gelände. Anschließend machten sie sich – mit Stadthonig im Gepäck – mit ihren Fahrrädern auf den Heimweg. Sie versprachen jedoch, einige der in der Fahrradbibliothek gezeigten Bücher demnächst auszuleihen. Deren Angebot war ebenfalls zu sehen. red/baum