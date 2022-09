Rote Blusen, weiße Hosen, Fascinator und rot-weiße Federboa – das ist der Pariser Tango. Mit abwechslungsreicher Choreografie und in tollen Kostümen laden die Damen des AWO-Ballets ein zur „Reise auf dem Traumschiff“. „Wir tanzen mit Spaß und Freude“, so kann man es beschreiben, wenn man am Dienstagsvormittag ins Nachbarschaftshaus Rheinau guckt. Denn dort wird derzeit geübt für den großen

...