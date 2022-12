Die Weihnachtsgeschichte bei den Goggelrobbern

An der Zuchtanlage der Goggelrobber gibt es wieder eine Weihnachtskrippe mit lebensgroßen Figuren. Zu sehen ist sie diesmal aber nicht von der Straße aus, man muss erst durch mehrere Pavillonzelte hindurchgehen. Drinnen hat Mario Jorge Magalhaes dos Santos auf über 400 Quadratmetern mit 40 Figuren die Weihnachtsgeschichte nachgestellt. Drei Monate habe er dafür gebraucht, so der tiefgläubige Christ. Für Kinder gibt es auch viele Kaninchen – dos Santos ist bei den Züchtern im Vorstand – sowie eine große Voliere mit Sittichen zu bestaunen. An Erwachsene schenkt der hauptberufliche Gastwirt aus der Neckarstadt Glühwein aus, drei Euro die Tasse. Geöffnet ist die Ausstellung in der Theodor-Storm-Straße 50 noch bis einschließlich 8. Januar, jeden Tag von 15 bis 18 Uhr. sma (Bild: Steffen Mack)

