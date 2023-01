Bezirksbeiräte kritisieren Spielplätze im Mannheimer Norden

Im Bezirk Waldhof startet in diesem Jahr am Waldmeisterring und am Weizenplatz die Sanierung von zwei städtischen Spielplätzen. Das erklärte Stefan Zillig vom städtischen Fachbereich Grünflächen und Umwelt bei der jüngsten Bezirksbeiratssitzung im Kulturhaus. Bei der Umsetzung des Spielplatzkonzeptes sehen einige Beiräte aber eine Ungleichbehandlung der Stadtteile.

