Aus dem Alltag einer Mannheimer Lokalredaktion

Mit der Moral ist es in der Lokalredaktion der Mannheimer Abendnachrichten nicht so gut bestellt: Die Mundart-Theatergruppe "Was ä Theater" plaudert bei der Premiere ihres neuen Stückes aus dem Nähkästchen.