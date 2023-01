Angriff mit Pfefferspray in der Heidelberger Altstadt

Heidelberg-Altstadt. Am frühen Samstagmorgen sind zwei Personen in der Heidelberger Altstadt mit Pfefferspray angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 24-jährige Mann zusammen mit seiner Begleitung gegen 4.35 Uhr im Bereich der unteren Straße unterwegs. Auf Höhe der Bussemergasse trafen sie auf zwei männliche Personen, die unaufgefordert an die weibliche Begleitung herantraten und versuchten sie zu küssen.

Diesem aufdringlichen Angriff konnten die beiden noch abwehren, trafen aber kurze Zeit später wieder auf die aufdringlichen Männer im Bereich der Dreikönigstraße / Lauerstraße. Hier gingen die beiden tatverdächtigen Männer sofort aggressiv auf die Geschädigten los, schlugen mehrfach auf den 24-Jährigen ein und sprühten beiden mit einem Pfefferspray in das Gesicht. Danach ließen die beiden Tatverdächtigen von ihren Opfern ab und flüchteten wieder in Richtung der unteren Straße. Der 24-jährige Mann und seine ebenfalls 24-jährige Begleitung mussten ambulant durch den Rettungsdienst versorgt werden. Hinweise erbittet die Polizei unter der folgenden Rufnummer 06221–18570.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: Anfang 20, männlich, beide um die 180 cm groß, einer der beiden mit einer stämmigen Statur und lockigen Haaren.