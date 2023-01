Zusätzliches Geld für Kita-Neubauten

Die beiden Grundstücke stehen bereit: Sowohl auf dem Gelände an der evangelischen Versöhnungskirche Rheinau als auch an der katholischen Maria-Hilf-Kirche auf dem Almenhof wurde im vergangenen Jahr mit dem Abriss von Gemeindehaus beziehungsweise altem Kindergarten Platz geschaffen – Platz für zwei Kita-Neubauten. Aber von diesen beiden kommt nach Lage der Dinge erst einmal nur einer.

Wo das Versöhnungs-Gemeindehaus stand, wäre Platz für eine Kita. © K. Groß

Während am Sonntag auf dem Almenhof mit dem „ersten Spatenstich“ der Bau einer siebengruppigen Einrichtung begonnen hat, steht hinter dem Projekt auf der Rheinau ein dickes Fragezeichen. Denn die evangelische Kirche (Ekma) hat den geplanten Neubau für drei Gruppen im Herbst vergangenen Jahres erst einmal gestoppt.

Ursache ist der Anstieg der Kosten. Ursprünglich war man von 2,8 Millionen Euro Gesamt-Baukosten ausgegangen. Stand Januar 2023 rechne man dagegen mit 4,05 Millionen Euro, so die Ekma am Freitag in einer Pressemitteilung. Diese Mehrkosten seien nicht zu leisten, das hatte die Kirchenverwaltung schon im vergangenen Jahr betont.

Evangelische Kirche möchte mehr

Vor dem Hintergrund der Baukostensteigerungen, die die katholische Kirche (Kathma) genauso treffen, schlägt die Verwaltung jetzt eine „Sonderförderung“ von insgesamt etwa 1,3 Millionen Euro vor und „möchte damit den Erhalt und den Ausbau des Kinderbetreuungsangebots an den Standorten Rheinau und Almenhof absichern“, heißt es in einer Mitteilung. Wenn der Gemeinderat dem am 14. März zustimmt, würde die Kathma, die mit Mehrkosten von 1,3 Millionen Euro kalkuliert, 700 000 Euro erhalten, die Ekma 585 000 Euro.

Kathma-Geschäftsführer Eckhard Berg zeigt sich „sehr dankbar für die zusätzlich gewährte Sonderförderung“. Die Ekma dagegen betont, selbst nach der Zusatzförderung müsse man 47 Prozent der Baukosten tragen. Diese Mittel könne man „nicht aufbringen“. Tragbar seien maximal 30 Prozent. Aber man suche weiter das Gespräch mit der Stadt, denn, so heißt es in der Pressemitteilung: „Wir wollen den Kita-Neubau an der Versöhnungskirche im Stadtteil Rheinau realisieren.“