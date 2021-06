Zugang zum Wasser absichern

Wie der Zugang zum Wasser und die Versorgung mit Wasser für alle gesichert werden kann – dazu überreicht der Mannheimer Arne Kuhnert am heutigen Dienstag, 8. Juni, den „Bürger-Ratschlag zur Nationalen Wasserstrategie“ an Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Kuhnert ist einer von vier Bürgerbotschaftern, die zuvor mit anderen vor Ort Handlungsempfehlungen für die Wasserstrategie entwickelt haben. Dies teilte das Umweltministerium in Berlin jetzt mit.

Neben Mannheim fanden in Cottbus, Oldenburg und Würzburg im Frühjahr 2021 virtuelle Werkstätten zum Thema Wasserversorgung statt, deren Teilnehmer per Los ausgewählt worden waren. Bundesumweltministerin Svenja Schulze: „Wir müssen heute die Weichen für den nachhaltigen Umgang mit Wasser von morgen stellen“. Wegen des Klimawandels brauche Deutschland eine nachhaltige Wasserstrategie.

Beim Bürgerbeteiligungsprozess zur Nationalen Wasserstrategie konnten Menschen aus ganz unterschiedlichen Regionen und mit vielfältigen Alltagserfahrungen die Fragen des Wassers der Zukunft diskutieren. Schulze: „Die Vielzahl an Ideen und kreativen Vorschlägen zeigt schon jetzt, dass die Sicherung der Lebensressource Wasser vielen Menschen wichtig ist und sie beteiligt werden möchten.“

Durch die Zufallsauswahl habe sich „ein guter Querschnitt der Bevölkerung an den Dialog-Veranstaltungen beteiligt“, wie Kuhnert erläuterte: „Zwar fehlten den meisten Fach- und Vorkenntnisse. Das hat aber niemanden daran gehindert, konstruktive Vorschläge zu entwickeln, wie wir in Zukunft mit Wasser umgehen sollen.“

Die Empfehlungen fließen nun direkt in den Planungsprozess des Bundesumweltministeriums ein. Die Nationale Wasserstrategie soll Wege der nachhaltigen Sicherung der Wasserressourcen in Deutschland vorzeichnen. Sie ist das Ergebnis eines mehrjährigen Konsultations- und Beteiligungsprozesses des Ministeriums. Begleitend dazu haben ausgewählte Bürgerinnen und Bürger ihre Empfehlungen ausgearbeitet. Das Nationalen Wasserforum wird am Dienstag von 10 bis 12 Uhr live im Internet übertragen. red/lang