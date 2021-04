Zentrum für Grüne Technologie

Mannheim steigt in die Förderung grüner Technologien. Wie Landesregierung und Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilten, erhält die Stadt erhebliche finanzielle Zuschüsse zum Bau des „Innovationszentrums Green Tech“ beim Wirtschaftsförderungszentrum Mafinex im Glücksteinquartier. Gefördert werden sollen junge Unternehmen in den Themenfeldern Energie und Mobilität sowie Kreislaufwirtschaft und Wasserwirtschaft.

AdUnit urban-intext1

Insgesamt kostet das Vorhaben nach Angaben der Stadt rund 14,1 Millionen Euro, Fördermittel in Höhe 7,5 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) und vom Land Baden-Württemberg wurden beim Wettbewerb „Regiowin 2030“ für Mannheim zugesagt. Die Minister Nicole Hoffmeister-Kraut (Wirtschaft), Theresia Bauer (Wissenschaft) und Peter Hauk (Ländlicher Raum) sowie Mannheims Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch und Direktor Ralph Schlusche vom Verband Region Rhein-Neckar gratulierten.

Grüne initiierten das Vorhaben

Die Chefin der Grünen-Gemeinderatsfraktion, Melis Sekmen, freute sich besonders über den Zuschlag für Mannheim. Das Green-Tech-Zentrum wurde auf ihren Antrag hin vom Gemeinderat beschlossen und wird seit 2020 konkret geplant. Sekmen: „Mit Mannheim als wichtigem Industriestandort können wir als Vorbild vorangehen und zeigen, wie wir den ökologischen Wandel der Wirtschaft vor Ort gestalten.“

Landtagsabgeordnete Elke Zimmer (Grüne) freut sich ebenfalls über den Geldregen aus Stuttgart und Brüssel: „Mit dem Innovationszentrum wird Mannheim zu einem überregional bedeutsamen Standort für innovative Umwelt- und Energietechnologien.“ red/lang

AdUnit urban-intext2