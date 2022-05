Zeltfestival Rhein Neckar ohne Corona-Einschränkungen

Mannheim. Das Zeltfestival Rhein Neckar findet im Mai und Juni auf dem Maimarktgelände ohne Corona-Einschränkungen statt. Das haben die Organisatoren am Donnerstag in einer Pressemitteilung verkündet. Um die Gesundheit der Feiernden zu schützen, gibt es dennoch Schutzmaßnahmen. „Wir haben ein Lüftungskonzept für das Palastzelt, auch die CO2-Werte werden überwacht“, heißt es in der Mitteilung. Des Weiteren werden zum jetzigen Zeitpunkt weiterhin das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sowie ein Schnelltest vor dem Besuch des jeweiligen Konzerts empfohlen.

Für das Süd:Süd Fest am Freitag, 3. Juni, stehen jetzt zudem alle Acts fest. Mit dabei sind OG Keemo, Kwam E. & Tom Hengst, Gianni Suave, Ramzey und Blithboi. Der Auftritt der Band August Burns Red auf dem Delta Bash Festival am Samstag, 18. Juni, musste allerdings abgesagt werden. Die Band kann ihre gesamte Europatour aus finanziellen Gründen nicht antreten. Einen Ersatz beim Zeltfestival wird es nicht geben – die anderen Bands bekommen stattdessen mehr Spielzeit. Für beide Festtage sollen demnächst Zeitpläne veröffentlicht werden, heißt es von den Organisatoren.

Das Zeltfestival wird am 25. Mai von Clueso eröffnet und endet am 26. Juni mit der Band „Deine Freunde“. Mit dabei sind auch international bekannte Künstlerinnen und Künstler wie Marc Rebillet oder Simple Minds. Aus der deutschen Popwelt sind Newcomer wie Provinz und Jeremias vertreten. Das komplette Programm und Tickets finden Interessierte auf der Internetseite des Zeltfestivals Rhein Neckar.

