„Zeitreise“ erneut als Magazin

Das erste Heft war sehr begeht – daher erscheint jetzt erneut ein Magazin mit Beiträgen der Seite „Zeitreise“ aus dem „Mannheimer Morgen“. 2016 hatte die Redaktion begonnen, jeweils in der Wochenendausgabe auf einer ganzen Seite ein Ausflugsziel aus der Region vorzustellen und an diesem Beispiel auch Stadt-, Regional- oder gar Weltgeschichte darzustellen. Dabei wechseln sich die drei auf Regional- und Stadtgeschichte spezialisierten Redakteure ab: Klaus Backes, inzwischen als Regionalredakteur pensioniert und doch weiter für die „Zeitreise“ unterwegs, Regionalredakteur Konstantin Groß und Chefreporter Peter W. Ragge tauchen dazu jeweils tief in die Historie der Orte ein, verbinden das aber auch immer mit praktischen Tipps.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Alle Tipps aktualisiert

Die drei Autoren haben nun für die zweiten Ausgabe vom „Zeitreise-Magazin“ wieder 30 interessante Ziele ausgewählt. Auf 100 Seiten geht es beispielsweise um das Kloster Lorsch, das Benz-Museum Ladenburg, Schloss und Schlossgarten Schwetzingen, den Exotenwald Weinheim, den Wormser Dom, den Burgenweg im Elmsteiner Tal, das alte Pumpwerk Neckarau, die Mannheimer Christuskirche, Deidesheim und den Saumagen sowie um den Hofnarren Perkeo und das große Fass in Heidelberg. Aus Anlass der Bundesgartenschau wird die Geschichte des Luisenparks, die Feudenheimer Ortsgeschichte und, weil dort ja viele Gäste ankommen, des Hauptbahnhofs beleuchtet. Alle Informationen zu Öffnungszeiten, Eintrittspreisen oder Führungen wurden aktualisiert.

Das „Zeitreise-Magazin“ ist regulär ab 30. März zum Preis von 9,80 Euro im Zeitschriftenhandel, in Bahnhofsbuchhandlungen, allen Kundenforen und versandkostenfrei in den Onlineshops von MeinMorgen und MeineFN erhältlich. Morgencard Premium bzw. BA-Card Premium/FN-Card Premium Inhaber erhalten das Magazin für 7,80 Euro. Darüber hinaus sind Vorbestellungen ab sofort unter meinmorgen.app/zeitreise und meinefn.com/zeitreise möglich. Wer also auf der Suche nach einem Ostergeschenk ist oder Freunde zu besonderen Aktivitäten in der Region inspirieren will, kann sich das Heft bereits jetzt sichern. pwr