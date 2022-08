Yannick Nagel klettert zur Bronzemedaille

Yannick Nagel von der Mannheimer Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV) hat von den Jugend-Europameisterschaften in Augsburg die Bronzemedaille in die Kurpfalz gebracht. In der Qualifikationsrunde trat er in der Disziplin Lead, also dem Seilklettern, gegen die stärksten Jugendlichen aus 29 teilnehmenden Ländern an. Qualifiziert für den Wettbewerb hatte sich der junge Kletterer durch starke Ergebnisse in der europäischen Jugendcup-Serie in den vergangenen Wochen. Als Achter schaffte es Nagel bei der Europameisterschaft souverän ins Halbfinale, die Runde der besten 20. Tags darauf ging es dann im Halbfinale zur Sache. Yannick Nagel konnte seine Platzierung halten und zog als Achter von acht Teilnehmern in die Finalrunde ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Yannick Nagel holte Bronze bei der Europameisterschaft. © DAV

Das Finale fand noch am selben Abend vor mehreren hundert Zuschauern vor Ort und einer Live-Übertragung im Internet statt. Als Achtplatzierter im Halbfinale musste er als erster Kletterer starten – und legte eine gute Höhe vor. Denn die konnten nur noch zwei der folgenden Athleten übertreffen, was für den Mannheimer einen Platz auf dem Podium und die Bronze-Medaille bedeutete. Es war, so teilt der Mannheimer DAV mit, die beste deutsche Leistung in Augsburg an diesem Wochenende. Für Yannick Nagel geht es im August aber noch weiter mit der Jugend-Europameisterschaft im Bouldern, die im österreichischen Graz stattfindet. Anschließend fährt er nach Dallas im US-Bundesstaat Texas – zur Jugend-Weltmeisterschaft.

Einmal Platz 17, einmal Platz vier, zweimal Platz zwei und einmal sogar Platz eins holten unterdessen jüngere Wettkampf-Kletterer der Mannheimer Alpenvereinssektion beim dritten baden-württembergische Jugendcup im Lead, der im Stuttgarter Kletterzentrum über die Bühne ging. In der Jugend B/C erreichte Johann Heiss das Finale, verpasste aber knapp das Podium und wurde abschließend Vierter, Nick Dzierzawa landete – als einer der Jüngsten im Feld – auf Platz 17. Bei den drei Athleten des Vereins, die auch im Landesjugendkader sind, lief es noch besser: Clara-Marie Nagel belegte nach der Qualifikationsrunde den ersten Platz in der Jugend B/C, und auch im Finale lief es sehr gut: Ein einziger Zug fehlte ihr am Ende zur Siegerin, was Platz zwei bedeutete. Ihre Teamkollegin Linda Wuhrer tat es ihr in der Jugend A/Juniorinnen gleich und beendete die Qualifikation auf Platz eins und war nach dem Finale Zweite. Beide sind damit noch im Rennen um den Gesamtsieg der Jugendcup-Serie.

Souveräner Sieger

Noch einen Tick erfolgreicher kletterte Otto Reiter in der Jugend A/Junioren. Er beendete die Qualifikationsrunde als Erster, wobei er als einziger beide Routen bis oben (zum „Top“) klettern konnte. Als letzter Wettkämpfer des Tages ging es für ihn dann in die Finaltour. Nach dem Erreichen der bis dahin besten Höhe konnte Reiter weiter klettern, schaffte es erneut fast bis zum Top-Griff und war damit Sieger in seiner Klasse. red/lok