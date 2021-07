Woher haben die Planken ihren Namen?

Fred Fuchs ist verwirrt. Neulich hat er noch gelernt, wie er sich in den Quadraten zurechtfindet, und was es mit Begriffen wie J2, A1 oder Q5 auf sich hat – und nun erfährt er, dass es Straßennamen gibt wie Planken, Kunststraße oder Fressgasse. Woher diese stammen, erklärt „MM“-Chefreporter Peter W. Ragge (Bild) dem kleinen Fuchs in Podcast „Fred Fuchs fragt nach“. Im gemeinsamen Podcast von „MM“ und „Radio Regenbogen“ gehen Fred und Reporter Ralph Mehlhorn auf Spurensuche in der Region.

Wissenswertes für groß und klein

Im Interview erklärt Ragge, woher der Begriff Planken stammt, wie die Straße zur Einkaufsmeile wurde, und verrät, welchen anderen Namen jene früher hatte: „Man nannte sie auch Alarmgass, dort haben sich alle gesammelt, die zu den Festungsbauwerken gerannt sind, um sie zu verteidigen.“ Oder wer hätte gewusst, dass die Fressgasse eigentlich Pfälzer Straße heißt? Auch den Unterschied zwischen Kunststraße und Kapuzinerplanken erläutert der Experte für Mannheimer Geschichte. Den Podcast gibt es auf mannheimer-morgen.de/fred-fuchs, regenbogen.de/podcasts und allen gängigen Podcast-Playern. jwd (Bild: „MM“)