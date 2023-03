Wieder mehr Schlittschuhfahrer in der Eishalle Herzogenried

Mannheim. Ein letztes Mal auf Kufen unterwegs waren am Wochenende fast 2100 Eisläuferinnen und Eisläufer: Sie haben am Samstag und Sonntag im Eissportzentrum Herzogenried die Eislaufsaison 2022/2023 beendet - und somit die Sommerpause eingeläutet. Wie die Stadt Mannheim mitteilte, waren insgesamt rund 109.000 Besucherinnen und Besucher in der Wintersaison gekommen. Das seien rund 32.000 mehr als 2021/2022, hieß es weiter. Neben den Mannheimer Sportvereinen, die mit 20.000 Sportlerinnen und Sportler die Eishalle für ihr Vereinstraining nutzen, kamen auch Schulen mit insgesamt rund 13.000 Schülerinnen und Schülern.



„Wir sind froh, dass wir nach zwei Corona-Jahren die Eislaufsaison wieder regulär starten konnten. Die Besucherzahlen zeigen, dass auch die Eislaufinteressierenden dankbar über das breite Angebot für die unterschiedlichen Ziel- und Nutzergruppen im Eissportzentrum waren – und das trotz Energiesparmaßnahmen. Wir schauen auf eine sehr erfolgreiche Saison zurück“, betonte Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer.

Trainingszeiten angepasst

Während einige Eislaufbahnen in der Region ihr Angebot im Rahmen der Energiekrise einschränken mussten - oder zum Teil erst gar nicht aufmachten -, waren die Einschränkungen für die Besucherinnen und Besuchern in Mannheim nicht spürbar. Der Fachbereich Sport und Freizeit habe bereits im vergangenen Jahr Maßnahmen auf den Weg gebracht, um den Energieverbrauch im Eissportzentrum spürbar zu senken, hieß es von der Stadtverwaltung. So seien die energiezehrenden Eisaufbereitungszeiten ohne Einschränkung der Eisqualität technisch verbessert und reduziert worden. Im Vorfeld der Saison sei eine Halle zur Energieeinsparung 14 Tage später in Betrieb gegangen. Zudem seien Trainingszeiten und Pläne der Vereine geprüft und angepasst worden, sodass in den Spätsommermonaten nur eine Halle vereist werden konnte. Diese Reduzierung der Eisflächen habe nur zu geringfügigen Nutzungseinschränkungen für die Sportvereine geführt.



Höhepunkt: Eisdisco



Höhepunkte der Saison und Besuchermagnet waren auch dieses Jahr wieder die beiden Eisdiscos für Jung und Alt zum Anfang und Ende der Saison und die erstmalig statt gefundene Kindereisdisco für Grundschüler, teilte die Stadtverwaltung weiter mit. So seien 250 Besucher von dem neuen Veranstaltungsformat für Familien begeistert gewesen. Rund 1.200 Besucher wurden bei der letzten Eisdisco im Februar auf dem Eis gezählt.

Zudem war die Eishalle in der zurückliegenden Saison erneut Austragungsort sportlicher Wettkämpfe. Im Eiskunstlauf wurden im Februar bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften im Eiskunstlaufen die Siegerinnen und Sieger 2023 im Nachwuchsbereich ermittelt.



Info: Die neue Eislaufsaison 2023/2024 startet am 14. Oktober.