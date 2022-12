Wie Sie Obdachlosen helfen können

Mannheim. Temperaturen unter 0 Grad – für Obdachlose ist die härteste Zeit des Jahres angebrochen. Viele übernachten kaum geschützt in der Kälte und sind der Witterung schutzlos ausgeliefert. Doch wie kann man Menschen ohne Wohnsitz Hilfe anbieten?

Notfälle erkennen

Wenn ein obdachloser Mensch kaum geschützt im Kalten schläft, ist es legitim, ihn zu wecken, um Hilfe anzubieten. Viele karitative Organisationen bieten Unterstützung in solchen Fällen an. In der Bonadiestraße 2 steht eine Übernachtungsstelle für Wohnsitzlose zur Verfügung. Eine Tagesunterkunft befindet sich in U5, 12.

Hilfsangebote in der Region Mannheim Nachtunterkunft : Bonadiesstraße 2, 68169 Mannheim

: 2, 68169 Tagesunterkunft : U2, 12, 68161 Mannheim Ludwigshafen Caritas Förderzentrum St. Martin : Wredestraße 69 67059 Ludwigshafen Heidelberg Tagesstätte : : Gleisdreieck 1, 69115 Heidelberg

: : 1, 69115 Weitere Angebote in Heidelberg finden Sie auf den Seiten von Obdach e.V., der Stadtmission Heidelberg und dem SKM Heidelberg

Grundbedürfnisse decken

Haltbare Lebensmittel, die nicht zubereitet werden müssen, wie Brot, abgepackte Wurst und Käse, helfen sehr. Auch Bananen und Äpfel sind gut geeignet, da Vitamine oft fehlen.

Für Wärme sorgen

Handschuhe, Socken und Unterwäsche: Diese Kleidungsstücke nutzen sich schnell ab, da sie nicht oft gewaschen werden können. Auch Schlafsäcke und Decken sind willkommen. Sachspenden können bei Kleiderkammern oder Kleidercontainern karitativer Einrichtungen abgegeben werden.

Nahverkehr-Tickets

Nahverkehr-Tickets ermöglichen einen Aufenthalt im Warmen, Trockenen und Sicheren und sie bewahren vor Schwarzfahren.

Eher Naturalien als Geld geben

Geld wird manchmal für Alkohol oder andere Drogen verwendet. Wenn Sie des­halb kein Bares geben möchten, können Sie statt­des­sen nach den Bedürfnissen fragen und ent­spre­chend ein­kaufen, zum Bei­spiel Hygieneartikel, Essen, Getränke, Medizin oder eine Prepaidhandy-Guthabenkarte. Einige Obdachlose haben einen Hund, für den sie das Wenige geben würden, das sie besitzen. So kann Futter für den Begleiter eine besondere Freude bereiten.

Hygienebeutel für Obdachlose packen Zahnpasta

Zahnbürste

Deo-Rollon

Duschgel

Shampoo / Trockenshampoo

/ Hygiene-Handgel

Hautcreme

Lippenpflegestift

Pflaster/ Verbandsrolle

Tempotaschentücher

Handschuhe

Warme Socken

Rasierer / Rasierschaum für Männer

/ für Männer Tampons für Frauen Wichtig: Bitte möglichst nur Probier-/Reisegrößen von Produkten kaufen, da es Wohnungslosen in der Regel nicht möglich ist, „mit großem Gepäck“ herumzulaufen. Die meisten Drogeriemärkte haben viele dieser Kleingrößen in einem besonderen Regal.

Distanz wahren

Bei aller Hilfsbereitschaft sollte man sich selbst schützen und weder Adresse noch Telefonnummer preisgeben oder einen Obdachlosen mit nach Hause nehmen.

Spenden

Eine Alternative kann es sein, Organisationen wie die Heilsarmee, den Johannitern oder die Caritas finanziell zu unterstützen. Auch so kommt die richtige Hilfe bei den Obdachlosen an.

