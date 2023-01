Wie gehen Mannheimer Restaurants und Geschäfte mit der Mehrweg-Pflicht um?

Seit Anfang des Jahres gilt die Mehrwegangebotspflicht. Restaurants, Cafés, Bistros, Metzgereien und Fastfood-Ketten müssen Essen und Getränke im „to go“-Bereich, also für unterwegs, in einer Mehrwegverpackung anbieten. So soll Müll vermieden werden. Aber wie das Wort schon sagt: Es ist ein Angebot. Wenn keine Mehrwegvariante nachgefragt wird, darf fürs Takeout weiter die Einwegverpackung

...