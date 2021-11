Weitere Tote nach Ausbruch

Nach dem Corona-Ausbruch im Mannheimer Pflegeheim Haus am Park hat sich die Zahl der Verstorbenen auf neun erhöht. Sieben der neun Verstorbenen seien ungeimpft gewesen, teilt der Betreiber BeneVit auf Anfrage der Redaktion mit. Nach dem massiven Corona-Ausbruch Mitte Oktober hatte BeneVit zudem massive Probleme mit der Impfbereitschaft des Personals eingeräumt. „Wir haben bereits im November 2020 bei einer Umfrage aller BeneVit-Mitarbeiter eine geringe Impfbereitschaft mit rund 30 Prozent festgestellt, so auch in Mannheim“, sagte Kaspar Pfister, geschäftsführender Gesellschafter der BeneVit Gruppe, damals.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zudem habe es wohl Impfskepsis in der Führungsebene des Heims gegeben: „Die Leitung in Mannheim soll sich Ende letzten Jahres intern kritisch zur Impfung geäußert haben“, sagte Pfister. Eine Impfung sei aber inzwischen erfolgt. Zudem habe nun auch die Pflegedienstleitung „mit Impfschutz begonnen“.

Impfquote zu steigern versucht

BeneVit habe in Mannheim und anderen Häusern nach eigenen Angaben verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die Impfquote zu steigern: Neben Schulungen und Aufklärungsgesprächen sei sogar eine Prämie in Höhe von 1000 Euro für die Teams ausgelobt worden, die eine Impfquote von 60 Prozent erreichen, teilte das Unternehmen mit. Bei jeder Leitungskonferenz sei das Impfen zudem thematisiert worden, es habe Einzelgespräche gegeben, und auch Angehörige seien über die Wichtigkeit des Impfens informiert worden. „Bis zum heutigen Tag können wir nur appellieren, bitten, ja betteln, haben aber keine Handhabe, eine Impfung durchzusetzen“, so Pfister und verweist erneut auf seine Forderung nach einer Impfpflicht für in der Pflege Tätige. Bei allen Häusern hätten die Maßnahmen Wirkung gezeigt – nur nicht in Mannheim.

Zudem hatte es am 10. Oktober „ein kleines Herbstfest“ gegeben – ohne Angehörige, erklärte Pfister damals auf Nachfrage der Redaktion. „Es war eine Veranstaltung für Bewohner, sie sollte eigentlich im Freien stattfinden. Aufgrund des schlechten Wetters wurde sie in den Gemeinschaftsraum verlegt“, so Pfister. „Es ist zwar nicht auszuschließen, dass eine Übertragung erfolgen konnte, wir halten das aber für unwahrscheinlich, sind jedoch noch nach wie vor in der Recherche.“ Ein Angehöriger eines Bewohners hatte dieser Redaktion mitgeteilt, dass er bereits am 15. Oktober von dem Corona-Ausbruch erfahren habe. Obwohl die Inkubationszeit des Virus variiert, liegt sie laut Robert Koch-Institut bei fünf bis sechs Tagen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Noch acht Infizierte

Stand Dienstagmittag sind noch acht Bewohner infiziert, davon befindet sich eine Person im Krankenhaus, teilt BeneVit mit. „Die sieben betroffenen Bewohner im Haus am Park sind heute alle PoC-negativ getestet worden, ihre Quarantäne ist morgen beendet. Von den Mitarbeitern befinden sich noch vier in Quarantäne, die ebenfalls morgen endet“, heißt es weiter.