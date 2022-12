Weihnachtswunderland in der Mannheimer Neckarstadt

Wer sich schon immer mal gefragt hat, wie eigentlich der Weihnachtsmann wohnt, sollte in der Mannheimer Neckarstadt den Ulmenweg entlangfahren oder -laufen, um eine Idee dafür zu bekommen. Direkt an einer Straßenecke befindet sich das prächtig illuminierte Haus von Georgios und Vassilka Ciatipis. Gegen 16 Uhr gehen dort jeden Nachmittag die Lichter an und leuchten bis etwa 22 Uhr. Neben mit

...