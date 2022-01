Wie das wohl wäre, wenn ich Wasser in Wein verwandeln könnte? Wenn es gelänge, aus dem Einfachen das Besondere zu machen oder den Alltag hier und da mit etwas Festlichem zu bereichern. Daran zu glauben, dass das scheinbar Unmögliche sich vielleicht doch erreichen lässt. Dafür steht ja die Redewendung: Wasser in Wein verwandeln. Sie hat einen biblischen Hintergrund: Bei einer Hochzeit in Kana, zu der auch Jesus und seine Jünger eingeladen sind, geht der Wein aus. Jesus lässt sechs Krüge mit Wasser füllen – als der Verantwortliche davon kostet, ist es zu Wein geworden. Einem Wein, der sogar schmackhafter ist als der zuvor ausgeschenkte.

Im Johannes-Evangelium ist es das erste Wunder, das Jesus vollbringt. Es ist wohl nicht die Absicht des Johannes, uns glauben zu machen, dass ein göttliches Wunder vonnöten ist, um eine Feier am Laufen zu halten oder dem Gastgeber die Peinlichkeit zu ersparen, dass die Getränke ausgegangen sind. Es geht ihm wohl darum, gleich zu Beginn deutlich zu machen, wer dieser Jesus ist.

Dass der Text für Sonntag in den Leseordnungen der Kirchen steht, kommt nicht von ungefähr. Das ist noch eine Folgeerscheinung von Weihnachten. Erzählungen wie diese wollen deutlich machen: Dieser Jesus, der im Stall von Betlehem das Licht der Welt erblickt hat, ist wirklich Gottes Sohn. Darum umrahmen drei solcher Erzählungen das Ende der Weihnachtszeit. Sie lassen das Göttliche in dem Menschen Jesus aufscheinen. Im Abendgebet am Dreikönigstag, das auf eine alte Tradition zurückgreift, werden sie sogar zusammengefasst: „Drei Wunder heiligen diesen Tag: Heute führte der Stern die Weisen zum Kind in der Krippe. Heute wurde Wasser zu Wein bei der Hochzeit. Heute wurde Christus im Jordan getauft, uns zum Heil. Halleluja.“

Mir gefällt diese Zusammenschau, auch wenn zwischen dem Besuch der Weisen an der Krippe einerseits und der Taufe Jesu und dem Weinwunder andererseits 30 Jahre verstrichen sind. Wir können ja nicht das Kind losgelöst vom erwachsenen Jesus betrachten, die Krippe nicht ohne das Kreuz und die Auferstehung verstehen. Zur anheimelnden Weihnachtsgeschichte gehören auch die Worte und Taten des erwachsenen Jesus.

Und mit gefällt das dreimalige „heute“. Es spannt den Bogen von der biblischen Zeit zu uns. Wir erleben heute wahrscheinlich nicht das Wunder, dass aus dem Nichts auf einmal 600 Liter besten Weins entstehen. Erfahrungen wie diese allerdings sind möglich: Dass sich in einer ausweglosen Situation doch ein Weg auftut, dass im grauen Alltag ein festlicher Moment aufleuchtet oder mir in einer schweren Aufgabe die Puste nicht ausgeht, weil da jemand an meiner Seite ist.

Solche Erfahrungen mag Gott hier und da schenken. Wir können uns allerdings auch gegenseitig etwas davon erfahren lassen, was Gott uns und aller Welt durch die Menschwerdung seines Sohnes sagen wollte. Wir müssen nicht die großen Wunder vollbringen, die kleinen des Alltags tun es auch. Vielleicht lässt in ihnen etwas von der Lebensfülle spüren, die das biblische Weinwunder verheißt.

Peter Wegener

