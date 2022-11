Mannheimer Morgen Plus-Artikel Nachhaltigkeitsziele Was ein Stadtplaner von seinem Besuch in Mannheim mit nach Westafrika nimmt

Modupe Williams ist Stadtplaner in Freetown in Sierra Leone. Dort will er für eine bessere Infrastruktur und mehr Nachhaltigkeit sorgen. Um sich von Mannheimer Planern etwas abzugucken, hat er in der Stadtverwaltung hospitiert