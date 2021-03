Für das Klima eine Stunde das Licht ausmachen – am Samstag, 27. März, ist es wieder so weit. Dann findet die weltweite Earth Hour statt. Ab 20.30 Uhr bleiben bekannte Gebäude auf dem gesamten Planeten für eine Stunde dunkel, so zum Beispiel das Brandenburger Tor in Berlin, der Big Ben in London und die Christusstatue in Rio de Janeiro.

Auch Mannheim beteiligt sich wieder an der Aktion. Das gibt die Stadt in einer Pressemitteilung bekannt. „Das kommende Jahrzehnt ist entscheidend, um einer Zuspitzung der Klimakrise entgegenzutreten. Wir Mannheimer beteiligen uns daran aktiv und darauf bin ich stolz“, wird Bürgermeisterin Diana Pretzell darin zitiert.

Von Wasserturm bis Klinikum

Zu den Bauwerken, die eine Stunde lang im Dunkeln sein werden, gehören unter anderem die Abendakademie, der Fernmeldeturm, die Universitätsmedizin, die Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, der Rosengarten, das Nationaltheater, die Popakademie, die Reiss-Engelhorn-Museen, das Planetarium, der Wasserturm, der Marktplatzbrunnen und das Alte Rathaus. Auch zahlreiche Unternehmen sind dabei und schalten die Beleuchtung an ihren Gebäuden für eine Stunde ab.

Wegen der Corona-Pandemie verzichtet die Stadt in diesem Jahr auf ein größeres Rahmenprogramm. Die Klimaschutzagentur hat deshalb eine andere Aktion ins Leben gerufen. Privatpersonen und Unternehmen sind aufgefordert, aussortierte Laptops zu spenden, die im Anschluss wieder fit gemacht und an Schülerinnen und Schüler weitergeben werden, die zu Hause nicht über eine ausreichende IT-Infrastruktur verfügen (wir berichteten). Aussortierte Laptops können von Montag bis Donnerstag von 9 bis 16 Uhr in der Klimaschutzagentur Mannheim in D 2, 5-8 abgegeben werden. Bei Fragen zur Earth Hour kann man sich an 0621/86 24 84 10 oder info@klima-ma.de wenden.

Jeder kann sich beteiligen

Weitere Unternehmen und Einrichtungen können bei der Earth Hour mitmachen und sich im Internet anmelden. Auch Einzelpersonen können sich beteiligen, indem sie zu Hause für eine Stunde das Licht ausmachen und ein Foto mit den Schlagworten #LICHTAUS oder #EARTHHOUR in den sozialen Netzwerken veröffentlichen.

Info: Übersicht: klima-ma.de/ nachhaltig-leben/earth-hour-2021