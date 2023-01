Mannheim. Mitten in der Mannheimer Neckarstadt hat am Montagnachmittag ein VW Bus gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, konnte der Brand von der Feuerwehr vollständig gelöscht werden. Der Fahrer des Autos und umstehende Personen blieben unverletzt. Ursache des Brandes ist vermutlich ein technischer Defekt am Auto.

Die Max-Joseph-Straße und Carl-Benz-Straße waren während des Einsatzes kurzzeitig gesperrt. Daher konnte es auch zu Verzögerungen und Umleitungen bei den Straßenbahnen und Bussen in der Mannheimer Neckarstadt kommen. Der Einsatz der Feuerwehr und Polizei ging von 14.30 Uhr bis 15.15 Uhr.