Verleihung im Februar

Im dritten Anlauf soll es klappen: Am Fasnachtssonntag, 27. Februar wird im Opernhaus des Nationaltheaters der Bloomaulorden an Marcus Fähnle, niedergelassener Internist in Neckarau, verliehen. Die Übergabe des traditionell als höchste bürgerschaftlichen Auszeichnung angesehenen Ordens ist eingebettet in die von Bloomaul-Vorgänger und Bariton Joachim Goltz konzipierte humorvolle Operettengala. Dabei ist die Zahl der Plätze im Opernhaus begrenzt, zudem gilt die 2Gplus-Regel und die Besucher müssen eine FFP2-Maske tragen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Humorvoll-positiv“

Das hat jetzt das aus Markus Haass, Bert Siegelmann und Achim Weizel bestehende Auswahlkomitee festgelegt. Das sei „die zuversichtliche Planung“, hieß es.

Der neue Träger der 1970 vom langjährigen „MM“-Herausgeber Rainer von Schilling gestifteten Auszeichnung ist bereits seit Dezember 2020 bekannt. Dann aber musste die traditionell für Fasnachtssonntag 2021 vorgesehene Verleihung wegen der Corona-Pandemie auf Pfingsten 2021 verschoben und schließlich ganz abgesagt werden. Man einigte sich, auf die Ehrung 2021 zu verzichten. Die Bloomäuler nahmen Fähnle aber bereits als „Bloomaul elect“ in ihren Freundeskreis auf. Das Verleihungskomitee rühmte seine „humorvoll-positive Lebensauffassung, mit der er sich und seine Mitstreiter und Patienten auch in diesen bedrückenden Corona-Zeiten motiviert“ und sich zusätzliches ehrenamtlich in und für seine Heimatstadt Mannheim einsetzt. pwr

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2