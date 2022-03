Verdi ruft zu Warnstreiks im Sozial- und Erziehungsdienst in Mannheim auf

Mannheim/Baden-Württemberg. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft am 7. März, dem Equal Pay Day, und am 8. März, dem internationalen Frauentag, in zahlreichen Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg zu Aktionen und Warnstreiks im Sozial- und Erziehungsdienst auf. Dies teilte die Gewerkschaft am Dienstag mit. Dabei soll der Schwerpunkt laut Pressemitteilung auf Mannheim und Stuttgart liegen. Von den Tarifverhandlungen betroffen sind in Baden-Württemberg die pädagogischen Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen, sowie der Schulkindbetreuung, der Sozialarbeit und der Behindertenhilfe.

In Mannheim soll am Dienstag, 8. März, in allen Einrichtungen des Sozial- und Erziehungsdienstes gestreikt werden. Um 12 Uhr soll zudem eine Kundgebung mit der stellvertretenden Verdi-Vorsitzenden Christine Behle am Alten Meßplatz stattfinden. Einrichtungen, die wegen dem Streik ganz geschlossen werden, werden Eltern und andere Betroffene informieren.

Gestreikt wird unter anderem für Verbesserungen der Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und die finanzielle Anerkennung der Arbeit. An vielen Orten im Land wird gemeinsam mit Frauen-Organisationen und feministischen Gruppen, aber auch mit anderen Unterstützenden demonstriert. Verdi will dadurch ein starkes Signal an die Arbeitgeber und an Politik und Gesellschaft richten.