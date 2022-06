Mannheim. Mehrere Fahrzeuge sind an einem Unfall am Samstagmittag auf der B44 zwischen Lampertheim und Mannheim beteiligt gewesen. Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 13.40 Uhr in Höhe Kirschgartshausen zu dem Zusammenstoß. Polizei und Rettungskräfte befinden sich aktuell vor Ort im Einsatz. Der Verkehr wird laut Polizei an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren Blaulicht Schlägerei mit circa 15 Personen vor Tanzlokal in Sinsheim – Zeugen gesucht Mehr erfahren