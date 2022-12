Umbau am Mannheimer Hauptbahnhof - nach der Winterpause kommen Pflanzen

Mannheim. Der Umbau auf dem Willy-Brandt-Platz vor dem Mannheimer Hauptbahnhof geht am Freitag in die Winterpause. Wie die Stadt Mannheim mitteilt, sind die Bauarbeiten im Zeitplan und werden Anfang des kommenden Jahres fortgesetzt. Bis zum Beginn der Bundesgartenschau in Mannheim soll ein großer Teil der Baumaßnahmen fertiggestellt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bepflanzung am Hauptbahnhof Mannheim kommt 2023

Im kommenden Jahr wird die Arbeit am Pflaster im Bereich der Tourist Information Mannheim fortgeführt. Bis jetzt sind rund 7000 Quadratmeter helles Pflaster verlegt. Auf den Willy-Brandt-Platz vor dem Bahnhof kommt das selbe Pflaster wie auf dem Lindenhofplatz auf der anderen Seite des Bahnhofs.

Außerdem sollen Anfang 2023 zwei Hochbeete links und rechts des Haupteingangs bepflanzt werden. Später sollen zwei große Pflanzbeete in Richtung Tunnelstraße folgen. Im Februar soll ein erweitertes Angebot an Leihrädern von nextbike am Bahnhof Mannheim entstehen.

Außerdem für 2023 angekündigt sind der Aufbau einer Bewässerungsanlage für die Pflanzen sowie Bänke und weitere Mülleimer. Der Umbau der Buswendeschleife und der Taxiwartefläche wird nach der Buga im Jahr 2024 ausgeführt.