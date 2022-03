"Überwältigende Resonanz": 10.000 Teilnehmer bei Friedensdemo in Mannheim und Ludwigshafen

Mannheim. Zu der Friedensdemo in Mannheim und Ludwigshafen sind am Samstagnachmittag deutlich mehr Teilnehmer gekommen als erwartet. Wir begleiten die Veranstaltung mit einem Ticker.

18.45 Uhr: Zum Ende der Abschlusskundgebung singen die Demonstrierenden die Ode an die Freude - die Europahymne. Mitorganisator und Grünen-Stadtrat Chris Rihm gibt die Teilnehmerzahl mit 10.000 Menschen an. Nach Angaben der Polizei hatten sich in Mannheim 9000 und in Ludwigshafen 1200 Menschen an der Friedensdemonstration beteiligt, zur Abschlusskundgebung im Ehrenhof des Schlosses versammelten sich demnach 7000 Demonstrierende.

18.30 Uhr: Die evangelische Pfarrerin Anne Ressel spricht sowohl für die evangelische als auch für die katholiche Kirche ein Gebet mit den Demonstranten.

18.15 Uhr: "Ich konnte kaum fassen, wie viele Menschen über den Rhein gelaufen sind“, sagt Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck im Ehrenhof des Mannheimer Schlosses. „Wir brauchen dieses Bekenntnis heute für und in Europa“.

Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz fordert ein sofortiges Ende des Krieges in der Ukraine. Wladimir Putin habe den Zusammenhalt Europas unterschätzt. Russlands Präsident habe „jetzt schon verloren“, was die Sache aber nicht einfacher mache.

Von der Demonstration gehe ein Zeichen für Demokratie und ein geeintes Europa aus, sagt Kateryna Malakhova, Beisitzerin der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft Rhein-Neckar. Die Ukraine beschütze mit ihrem Kampf auch Europa vor Putin. Sie spricht einen großen Dank für die Solidarität der letzten Tage in der Region aus.

17.40 Uhr: Laut Mitorganisator und Grünen-Stadtrat Gerhard Fontagnier nehmen mittlerweile rund 10.000 Menschen an der Friedensdemonstration teil - er spricht von der „größten Friedensdemo jemals in der Region“. Die Polizei nennt zunächst keine genauer Teilnehmerzahl.

17.30 Uhr: Vor der Abschlusskundgebung im Ehrenhof des Mannheimer Schlosses spricht Mannheims Oberbürgermeister Kurz von einer „überwältigenden Resonanz“. Die Welle der Hilfsbereitschaft in den letzten Tage werde heute dokumentiert.

Es drängen immer mehr Menschen in den Ehrenhof. Mehrmals bitten die Veranstalter über das Mikrofon, den gesamten Platz zu füllen, damit auf der Bismarckstraße stehende Menschen noch Platz finden.

Die Teilnehmer erreichen den Ehrenhof des Mannheimer Schlosses. © Gehr

Die Bismarckstraße ist am Mannheimer Schloss in beiden Richtungen gesperrt, wie die Polizei im Kurznachrichtendienst Twitter mitteilt.

17. 15 Uhr: Die ersten Demonstranten aus Mannheim und Ludwigshafen erreichen das Mannheimer Schloss. Dort soll gegen 17.30 Uhr eine Abschlusskundgebung beginnen.

16.45 Uhr: Wie unsere Reporterin vor Ort berichtet, setzt sich der Friedensmarsch gegen am Alten Meßplatz in Mannheim in Bewegung. Von dort aus geht es über die Kurpfalzbrücke, den Kurpfalzkreisel und die Breite Straße bis zum Ehrenhof des Mannheimer Schlosses. Wie die Polizei mitteilt, kommt es zu Sperrungen in der Verlängerung zur Breiten Straße in Richtung des Schlosses.

In einer ersten Stellungnahme spricht der Grünen-Stadtrat und Mitorganisator Gehard Fontagnier von 4500 Demonstranten in Mannheim und knapp 600 in Ludwigshafen.

Zeitgleich bewegt sich ein Demonstrationszug vom Berliner Platz in Ludwigshafen über die Konrad-Adenauer-Brücke ebenfalls bis zum Ehrenhof.

In Ludwigshafen versammelten sich die Teilnehmer auf dem Berliner Platz, um über die Konrad-Adenauer-Brücke nach Mannheim zu ziehen.

© Blüthner

Vorbericht: Am Samstagnachmittag soll eine Friedensdemonstration „ein starkes Zeichen“ der Solidarität mit den in der Ukraine lebenden Menschen setzen. Die Stadt geht davon aus, dass ab 16.15 Uhr etwa 2500 Menschen vom Alten Meßplatz und vom Berliner Platz in Ludwigshafen zum Ehrenhof des Mannheimer Schlosses laufen, wo gegen 17.30 Uhr eine Abschlusskundgebung geplant ist. Hinter den Organisatoren hat sich ein breites Bündnis aus Sport, Politik, Kultur und Gesellschaft vereint. Für die Kundgebung sind unter anderem Reden von Oberbürgermeister Peter Kurz, seiner Amtskollegin aus Ludwigshafen, Jutta Steinruck, und den Bundestagsabgeordneten Isabel Cademartori (SPD), Gökay Akbulut (Linke) und Konrad Stockmeier (FDP) angekündigt.