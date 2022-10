Teilnehmende für exklusive Skireise in Montafoner Alpen gesucht

Mannheim. Der Nachwuchs ist das große Thema für Vereine - ohne Jugend keine Zukunft. Das weiß auch der Skiclub Mannheim. „Wir veranstalten regelmäßig Sichtungsfahrten, um künftige Ski- und Snowboardlehrer zu gewinnen“, sagt Thiemo Schüler, im Vorstand zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Er ist seit 2009 in der DSV Ski- und Snowboardschule aktiv - seit 2015 zudem als Reiseleiter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Suche nach Nachwuchs schwerer

Um sich von anderen Skischulen in den Wintersportgebieten abzuheben, setze der Skiclub Mannheim mit seinen rund 50 Lehrerinnen und -lehrern auf Qualität, so Schüler. „Wir kennen uns auf den Pisten aus, machen Kurse nach individuellem Bedarf und bieten auch ein abwechslungsreiches Abendprogramm“. Das alles soll es auch auf der exklusiven „MeinMorgen“-Skireise ins Montafon geben. Gemeinsam mit der Skischule Mannheim, Chefredakteur Karsten Kammholz und einem kleinen Team vom „Mannheimer Morgen“ geht es von 23. bis 26. März 2023 in die Berge. Im Montafon erwarten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 227 Kilometer präparierte Pisten in fünf Skigebieten, drei Übernachtungen und ein exklusives Abendprogramm: Get-together, Pfälzer Weinprobe sowie ein Barbecue mit Sundowner.

Alle Infos auf einen Blick Zeitraum: 23. bis 26. März 2023. Unterkunft: Unterbringung in Doppelzimmern im Explorer Hotel Montafon – mit Sport Spa. Verpflegung und Anreise: Halbpension. Es besteht Eigenanreise. Inklusivleistungen: Drei Tage Skipass, exklusives Abendprogramm, Schneesportkurs oder Betreuung, Organisation von etwaigem Ausleihmaterial. Preis: 849 Euro pro Person, mit Morgencard Premium 799 Euro.

„Wir wollen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen tollen Tag auf den Brettern verbringen und sich dann aber direkt auch schon auf den Abend freuen“, sagt Schüler. Montafon sei hierfür die perfekte Wahl gewesen.

„Wir wollten ein attraktives Skigebiet mit beeindruckender Bergkulisse, Gastronomie, Après-Ski, ohne all zu weitem Anfahrtsweg - und einer gewissen Schneesicherheit“, erklärt der Skilehrer. Letzteres ist einer der Gründe, warum die Suche nach Nachwuchs eine immer größere Herausforderung darstellt. Aufgrund steigender Temperaturen durch den Klimawandel veranstaltet die Skischule Mannheim mittlerweile keine Tagesfahrten auf den Feldberg mehr. Und auch die Pandemie habe die Situation verschärft, so Schüler. „Durch Corona hatten wir eine komplette Saison lang keine Einnahmen, und auch 2021 konnten noch nicht alle Skireisen wieder stattfinden.“ Die Ski- und Snowboardlehrer der Skischule Mannheim arbeiten überwiegend ehrenamtlich.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Wanderung (mit Video und Fotostrecke) Hoch hinauf zu Mannheims höchstem Haus - so war die Leser-Wanderung zur Mannheimer Hütte Mehr erfahren "MM"-Wanderung (mit Video) 800 Höhenmeter pro Tag: Auf zur Mannheimer Hütte im Brandnertal Mehr erfahren Kosten Wandern statt Skifahren: Viele wollen am Winterurlaub sparen Mehr erfahren

„Wir sind alle begeisterte Bergsportler. Das wollen wir anderen vermitteln und sie begleiten“, erzählt Schüler. „In unseren Ski- und Snowboardtouren steckt sehr viel Herzblut.“ Laut Schüler sei die Skischule Mannheim die einzige unter dem Dachverband DSV (Deutscher Skiverband) in der näheren Region. Mit der Gründung 1906 gehört der Skiclub Mannheim zudem zu den ältesten in Deutschland. Die zugehörige Skischule ging 1966 an den Start.

Bei der „MeinMorgen“-Skitour sind ein Skipass für drei Tage, Abendprogramm, Schneesportkurs und Betreuung, die Organisation von etwaigem Ausleihmaterial sowie die Übernachtungen im Explorer Hotel Montafon mit reichhaltigem Frühstück und Abendessen inklusive. Es gibt eine Skibushaltestelle direkt am Hotel sowie einen Spa-Bereich mit Sauna, Dampfbad, Infrarotkabine und Fitnessraum. „Das Explorer Hotel liegt inmitten der Montafoner Alpen“, so Schüler. Die moderne Hotelkette sei voll auf Sportler ausgerichtet.

„Tagsüber werden wir wohl zum Großteil in Gargellen unterwegs sein“, sagt Schüler. Das Skigebiet bietet blaue, rote und schwarze Pisten. Die Skitour ist allerdings nicht für Anfänger geeignet. „Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten auf jeder Piste halbwegs sicher unterwegs sein“, so der Skilehrer der Mannheimer Skischule. Es besteht Eigenanreise.

Hier geht's zur Anmeldung für die Skireise.