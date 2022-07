Technoseum, SWR und Planetarium machen in Mannheim die Nacht zum Tag

Mannheim. Zum Schlafen ist diese Nacht viel zu schade: Am Samstag, 16. Juli, laden das Technoseum, das SWR-Studio Mannheim-Ludwigshafen und das Planetarium Mannheim zwischen 17 und 23 Uhr gemeinsam zur Nacht der offenen Tür ein. Geboten wird ein vielfältigen Programm rund um Licht und Schatten, bei dem man Sterne beobachten, das Arbeiten rund um die Uhr beim Rundfunk erleben und in der Mondbar den nächtlichen Blick über die Dächer Mannheims genießen kann. Der Eintritt in die drei Häuser ist an diesem Abend frei.

Das Technoseum befasst sich mit Hell und Dunkel in unterschiedlichsten Schattierungen, etwa wenn die Geschichtenerzählerin Maria Carmela Marinelli Kinder und Erwachsene in Traum- und Märchenwelten mitnimmt.

Die Besucher können in der Druckwerkstatt des Museums Karten mit Mond- und Sternenmotiven an historischen Tiegelpressen drucken. Im Auditorium zaubert der Künstler Chris Kaiser mit Sandmalerei unwirkliche Welten, die großflächig an die Wand projiziert werden. An speziellen Sandmaltischen können große wie kleine Nachtschwärmer auch selbst diese Art des Malens ausprobieren. Im Labor stehen derweil der Mannheimer Wasserturm und das Heidelberger Schloss im Mittelpunkt, denn hier kann man mit Werkzeugen oder Stofftieren die Skyline verschiedener Städte als Schattenriss an die Wand werfen.

Im SWR-Studio Mannheim-Ludwigshafen schaut man bei Führungen, die von Journalisten angeboten werden, hinter die Kulissen der multimedialen Tätigkeit für TV, Hörfunk und Internet. Dabei wird die Nachrichtentechnik ebenso erläutert wie das journalistische Arbeiten und seine Grundsätze.

Wer will, versucht sich vor dem Teleprompter als Moderator von „SWR aktuell“ oder wirft einen Blick in ein Reporterfahrzeug des Senders.

Auf der Wiese vor dem Planetarium werden unter fachkundiger Anleitung astronomische Beobachtungen angeboten: So werden im Teleskop zuerst Sonnenflecken auf dem Zentralgestirn des Sonnensystems sichtbar und nach Einbruch der Dunkelheit schließlich die Sternenwelt.

Im Planetarium selbst kann man derweil Kurz-Vorführungen zum Mond und den aktuellen sommerlichen Sternenkonstellationen besuchen - und anschließend in der Space-Lounge entspannen.

Mehr Informationen gibt es unter www.technoseum.de.