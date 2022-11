Symbolischer Preis an Projektleiter

„Wer schon mal gebaut hat, der weiß, was hinter uns liegt“: Palazzo-Investor Rolf Balschbach, bedankt sich mit einem symbolischen Award bei seinem Sohn Tom für dessen Unterstützung als Projektleiter. Sichtlich gerührt nimmt der 20-Jährige die Auszeichnung entgegen und ringt um Worte: „Danke. Das bedeutet mir sehr viel.“ Zusammen mit seinem Sohn Tom hat Rolf Balschbach die 13 000 Quadratmeter große Taylor-Fläche an der nordöstlichen Zufahrt nach Mannheim erworben: „Noch vor ein paar Monaten standen wir hier vor einem Brachland voller Erde.“

„Seid stolz auf das, was ihr hier geschafft habt“, betont Palazzo-Produzent Gregor Spachmann. Verkehrsberuhigte Straßen, Einbindung in das gestalterische Buga-Gesamtkonzept, ein Hotel, ein Parkhaus: Das Taylor-Areal sei der ideale Standort für den Palazzo. „Und trotz aller Neuerungen, das Spiegelzelt, das Herzstück der Show“, das sei zwar dank einer riesigen, hochmodernen Luftfilteranlage inzwischen „einer der sichersten Veranstaltungsorte der Region“. Dennoch: das vertraute, romantische Ambiente bleibe bestehen. „Sobald man den Spiegelpalast betritt, findet man sich wieder im vertrauten und anspruchsvollen Ambiente“, versichert Spachmann. Nicht nur das Menü vom Team um den Gourmetkoch Harald Wohlfahrt verspricht kulinarische Genüsse: „Vielmehr auch all die technischen und baulichen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte kommen zum Einsatz.“ mai