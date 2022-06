SV Waldhof Mannheim leiht erneut Kother aus

Mannheim. Dominik Kother wird in der kommenden Saison für den SV Waldhof Mannheim 07 auflaufen. Der 22-jährige gebürtige Bruchsaler wird eine weitere Saison vom Karlsruher SC an den SV Waldhof ausgeliehen. Das teilte der Verein in einer Pressemitteilung am Freitag mit. Bereits in der vergangenen Rückrunde lief Dominik Kother für den SV Waldhof Mannheim in 13 Drittligapartien auf. Dabei erzielte der dreifache U21-Nationalspieler 3 Treffer und bereitete 2 weitere Tore vor. Mit seiner offensiven Vielseitigkeit soll das Offensivspiel der Buwe in der neuen Saison eine weitere Option erhalten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir sind sehr glücklich, dass wir Dominik Kother für ein weiteres Jahr beim SV Waldhof Mannheim halten können. Obwohl Dominik Kother erst zum Abschluss der Wintertransferperiode zu unserer Mannschaft gestoßen ist, hat er auch ohne eine Vorbereitung seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Vor allem an den letzten vier Spieltagen, bei denen Dominik in der Startaufstellung stand, hat er unter Beweis gestellt, dass er ein Unterschiedsspieler für die 3. Liga sein kann “, so Tim Schork, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof Mannheim.

„Ich freue mich sehr, dass ich in der kommenden Saison für den SV Waldhof Mannheim auflaufen kann. Die vergangenen Monate waren sehr spannend für mich und haben mich davon überzeugt, dass ich hier in Mannheim auch weiterhin meine nächsten Schritte gehen möchte. Es wartet eine spannende Saison auf uns als Mannschaft, bei der wir wieder gemeinsam mit den Fans im Rücken oben angreifen möchten“, so Dominik Kother zu seiner erneuten Leihe beim SV Waldhof Mannheim.

Dominik Kother wechselt zudem seine Trikotnummer. Er läuft ab sofort mit der Nummer 7 auf.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2