Streit um Maskenpflicht - Mann im Zug nach Mannheim geschlagen

Mannheim. Ein 32-Jähriger ist am Mittwochabend in einem Regionalexpress von Frankfurt nach Mannheim geschlagen worden. Wie die Polizei mitteilt, geriet der 32-Jährige kurz vor Mitternacht mit einem unbekannten Mann in Streit. Der Grund sollen Unstimmigkeiten über die Maskentragepflicht gewesen sein.

Die hinzugerufenen Bundespolizisten nahmen die Ermittlungen auf, der Tatverdächtige konnte jedoch trotz eingeleiteter Fahndung entkommen. Der 32-Jährige verzichtete auf eine ärztliche Behandlung.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721 120160 bei der Bundespolizei zu melden.