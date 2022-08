Stadt sucht wieder Ideen für den Beteiligungshaushalt

In diesen Tagen sieht man sie im gesamten Stadtgebiet hängen: Die Plakate mit den Glühbirnen, die für die Teilnahme am Mannheimer Beteiligungshaushalt werben. Mit dem Aufruf sucht die Stadt neue Ideen, die ab dem 12. September im Beteiligungsportal online gestellt werden.

Werbebotschafter sind in diesem Jahr die fünf Siegerideen des Beteiligungshaushaltes 2019, die in den beiden Folgejahren bereits umgesetzt wurden: Unter anderem wurden das Queere-Zentrum errichtet, ein Kletterturm auf Franklin gebaut, ein Bus für die Jugendarbeit angeschafft, die veraltete Musikanlage im Forum wurde ersetzt und 800 Mädchen und Jungs konnten an kostenlosen Schwimmkursen in den Sommerferien teilnehmen. Hierfür standen – wie vom Gemeinderat beschlossen – 500 000 Euro bereit.

Der Beteiligungshaushalt geht jetzt in die dritte Runde. Erneut stehen 500 000 Euro für die Ideen aus der Bürgerschaft zur Verfügung. Diese können ab 12. bis zum 30. September im Beteiligungsportal der Stadt Mannheim eingestellt werden.

Verwaltung prüft

„Der Beteiligungshaushalt der Stadt Mannheim lässt Ideen, die überzeugen, unmittelbar umsetzen. Er aktiviert Menschen und leistet einen Beitrag zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele in Mannheim. Ich freue mich deshalb, wenn wieder viele Bürgerinnen und Bürger ihre Ideen zur nachhaltigen Weiterentwicklung ihrer Stadt einbringen“, so Oberbürgermeister Peter Kurz. Ab dem 1. Oktober kann dann zwei Wochen lang für die jeweiligen Ideen abgestimmt werden. Ab dem 17. Oktober werden die Ideen durch die Verwaltung geprüft, unter anderem darauf, ob sie rechtlich zulässig sind und ob überhaupt die Zuständigkeit für eine Realisierung bei der Stadt liegt.

Die zehn Ideen mit den meisten Stimmen gehen anschließend in eine zweite Votingphase, in der eine Rangfolge ermittelt wird. Da die einzelnen Ideen unterschiedliche Realisierungskosten haben, kann es sein, dass die 500 000 Euro Gesamtbudget zur Realisierung der zehn am höchsten gevoteten Ideen noch nicht ausgegeben sind. Dann kommen auch andere Ideen im Voting zum Zug.

Teilnehmen können alle in Mannheim lebenden Menschen ab 16 Jahren. Um teilzunehmen und Ideen einzureichen, ist eine Registrierung im Beteiligungsportal notwendig. Weitere Infos gibt es online auf dem Beteiligungsportal. red/vs