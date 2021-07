Stadt ändert Regeln zum Alkoholverbot

Mannheim. Die Stadt Mannheim hat neue Regeln zum Alkoholverkauf und -konsum erlassen. Im Jungbusch gilt am Wochenende weiterhin ein Verbot. Mit der neuen Allgemeinverfügung der Stadt ist die Verfügung vom 11. Juni aufgehoben. In der Verfügung von Juni war ein Alkoholverbot auf der Neckarwiese und im Jungbusch verhängt worden. In der aktuellen Regelung tritt lediglich ein Verbot des Alkoholkonsums, -verkaufs und des Mitführens im Jungbusch in Kraft. Der Verkauf und die Abgabe sind von freitags und samstags jeweils von 23 Uhr bis 6 Uhr des Folgetages nicht erlaubt. Der Konsum im öffentlichen Raum ist freitags und samstags jeweils von 24 Uhr bis 6 Uhr des Folgetages verboten.

Die Regeln gelten für große Teile des Jungbusch. Auf der Webseite der Stadt Mannheim gibt es einen Lageplan, wo das Verbot gilt. Die Verfügung ist bis einschließlich 18. Juli befristet. Die Allgemeinverfügung gilt ab 2. Juli.