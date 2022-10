Sprache(n) im Stadtteil erforschen

Das Projekt „Die Sprach-Checker – So sprechen wir in der Neckarstadt“ wurde von der Jury des bundesweiten Wettbewerbs „Auf die Plätze! Citizen Science in deiner Stadt“ als eines von drei Projekten ausgezeichnet. Das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) erhält ein Preisgeld von 50 000 Euro, um gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen die Sprache(n) in der Mannheimer Neckarstadt zu erforschen.

Das IDS wurde zusammen mit seinen Kooperationspartnern – dem Campus Neckarstadt-West, der Alten Feuerwache Mannheim gGmbH und dem Verein Neckarstadt Kids e.V.– für sein Citizen-Science-Projekt ausgezeichnet. Citizen Science steht für Bürgerwissenschaften und bedeutet, dass Forschende zusammen mit Bürgerinnen und Bürgern Forschungsthemen erschließen, Fragen stellen, Daten erheben und mit transparenten Methoden auswerten.

Workshops geplant

Mit dem Preisgeld wird das IDS zusammen mit seinen Kooperationspartnern ab November dieses Jahres fünf bürgerwissenschaftliche Aktionen realisieren – darunter die gemeinsame Dokumentation von Spuren unterschiedlicher Sprachen in den Straßenzügen des Stadtteils („Linguistic Landscaping“) und eine mehrteilige Workshopreihe im Rahmen des Kinder- und Jugendprogramms des bekannten Literaturfests „lesen.hören“. red/ble