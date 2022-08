„Sport im Park“ stellt Cornhole und Hula-Hoop vor

Das kostenlose Sportangebot der Stadt Mannheim „Sport im Park“ erfreut sich in den Sommermonaten großer Beliebtheit. Seinen Namen trägt es aufgrund seines ursprünglichen Austragungsorts im Unteren Luisenpark. Inzwischen gibt es die regelmäßigen Kurse auch auf Franklin oder am Karlstern im Käfertaler Wald. Wie die Stadt mitteilt, stehen nun die ersten Specials in der Innenstadt und auf Franklin vor der Tür.

In Zusammenarbeit mit der Cornhole-Abteilung der DJK Feudenheim können Sportbegeisterte am Samstag, 6. August, von 11 bis 13 Uhr die Sportart Cornhole kennenlernen. Cornhole ist ein Wurfspiel, bei dem zwei Zweierteams gegeneinander antreten. Jedes Team versucht dabei, ein Säckchen auf ein Brett zu werfen und so Punkte zu erzielen.

Die DJK Feudenheim und der Fachbereich Sport und Freizeit freuen sich auf alle Besucherinnen und Besucher. Das Angebot findet im Fußgängerbereich der Fressgasse zwischen den Quadraten P1 und Q1 statt.

Am Dienstag, 9. August, können von 18.30 bis 20 Uhr auf der Sportanlage Franklin bei einem Hula-Hoop-Dance-Workshop fleißig die Hüften geschwungen werden. Egal, ob alt oder jung, alle sind herzlich eingeladen, sich zu bewegen. Der Workshop wird von einer qualifizierten Trainerin geleitet und ist für Einsteigerinnen und Einsteiger geeignet. Vor Ort steht eine kleine Anzahl an Hula-Hoop-Reifen in verschiedenen Größen zum Verleih zur Verfügung. Wer einen eigenen Reifen besitzt, wird gebeten, diesen mitzubringen.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Weitere Infos unter www.mannheim-bewegen.de/sport-im-park und per Telefon unter 0621/293-40 04. red