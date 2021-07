Spontane Impfungen für Eventbesucher auf dem Maimarktgelände Mannheim

Mannheim. Besucher von Veranstaltungen auf dem Maimarktgelände in Mannheim können sich in Zukunft ohne Termin spontan impfen lassen. Das gibt die MAHAB Mannheimer Hallenbetriebs-GmbH bekannt. Das Impfzentrum in der Maimarkthalle steht allen Veranstaltungsbesuchern ab 16 Jahren offen. Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren dürfen sich in Begleitung eines Elternteils impfen lassen.

Das Impfzentrum hat ab dem 1. August immer Montag bis Samstag, von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Impfwillige sollten ihren Personalausweis sowie, falls vorhanden, ihre Krankenkassenkarte und ihren Impfpass mitbringen.

Weitere Infos und Veranstaltungskalender unter www.maimarktgelaende.de