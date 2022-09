Sparen, ohne auf Weihnachtsflair zu verzichten

Die Zahl der Lichter bleibt dieselbe wie im Vorjahr, die Betriebszeit der Weihnachtsbeleuchtung in der Mannheimer Innenstadt wird dagegen etwas eingeschränkt. „Mit dieser Entscheidung erfüllen wir die Verpflichtung, Energie einzusparen. Es ist jedoch auch unser Anliegen, die Innenstadt in der Weihnachtszeit weiterhin für Besucherinnen und Besucher aus Mannheim und der gesamten Region attraktiv und einladend zu gestalten“, so Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch am Dienstag in einer Mitteilung.

© Michael Ruffler

Beim Start der Weihnachtsbeleuchtung wird sich nichts ändern, losgehen soll es demnach am 21. November. Statt wie sonst am 6. Januar wird dieses Mal aber bereits am Neujahrstag Schluss sein. Auch der tägliche Betrieb wird reduziert. Waren die Lichter in der Vergangenheit bereits ab 15.30 Uhr an, werden sie dieses Jahr erst um 17 Uhr eingeschaltet. Schluss ist dann täglich um 22 Uhr – auch freitags und samstags, wo die Beleuchtung sonst eine Stunde länger lief.

Organisation und Finanzierung der Weihnachtsbeleuchtung liegen in den Händen der Werbegemeinschaft City. Die Stadt zahlt einen Zuschuss, und die MVV Energie sponsert den Strom, der aus erneuerbaren Energien stammt. Die Weihnachtsbeleuchtung in Mannheim sei schon 2010 auf energieeffiziente LED-Lampen umgestellt worden, so Marco Demuth, zuständiger Bereichsleiter bei der MVV. „Durch die Reduzierung der Einschaltzeiten bei der Weihnachtsbeleuchtung können wir in diesem Jahr zusätzlich weitere 30 Prozent des bisherigen Stromverbrauchs einsparen.“

Auch Lutz Pauels, der Chef der Werbegemeinschaft, ist zufrieden: „Wir freuen uns, dass unsere Weihnachtsbeleuchtung auch dieses Jahr wieder eingeschaltet werden kann“, erklärt er. „Und wir sind froh, dass die Stadt Mannheim unsere Vorschläge zur Reduzierung der Einschaltzeiten übernommen hat. Wir wollen damit auch einen Beitrag zu den Einsparungen im Energiebereich leisten.“ Andere Städte in der Region hatten ebenfalls angekündigt, den Betrieb der Weihnachtsbeleuchtung zu reduzieren. So soll es zum Beispiel auch in Heidelberg kürzere Betriebszeiten geben – von 16 bis 22 Uhr statt wie bisher von 10 Uhr bis Mitternacht.

Das Mannheimer Rathaus teilte zudem mit, dass die beiden Weihnachtsmärkte und der Märchenwald in der Innenstadt „wie gewohnt stattfinden“. Für die Beleuchtung der Buden seien die jeweiligen Betreiber der Märkte zuständig. imo