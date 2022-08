Sondershow im Mannheimer Planetarium am ukrainischen Nationalfeiertag

Mannheim. Im August macht das Planetarium ein besonderes Angebot für Menschen aus der Ukraine. Die Astronomie-Show „Planeten – Expedition ins Sonnensystem“ ist immer mittwochs um 18 Uhr auf Ukrainisch zu sehen – und das bei freiem Eintritt. Die Tickets zur Veranstaltung werden ausschließlich an der Planetariumskasse ausgegeben. Am kommenden Mittwoch ist nun ein ganz besonderer Tag – der 24. August ist der Nationalfeiertag des von Russland angegriffenen Landes. Deshalb – und weil die 18-Uhr-Veranstaltung bereits voll ist – bietet das Planetarium eine zweite Vorstellung um 16.30 Uhr an, für die noch Tickets zu haben sind.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit dem Angebot „sollen insbesondere die Menschen angesprochen werden, die wegen des Kriegs in ihrer Heimat nach Mannheim und Umgebung gekommen sind“, heißt es in einer Mitteilung des Planetariums. Weitere Termine sind am 31. August sowie 7. September jeweils um 18 Uhr. In dem Programm begibt sich das Publikum auf eine virtuelle Reise zu den Planeten des Sonnensystems – vom Mars geht es bis zum Zwergplaneten Pluto.