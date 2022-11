Das Interesse am Vortrag des Astrophysikers und Nobelpreisträgers Reinhard Genzel war groß. Kaum noch ein Platz war frei im Kuppelsaal des Planetariums, und man sah viele junge Leute.

Genzel wurde 1952 in Bad Homburg vor der Höhe geboren, studierte Physik in Bonn und wurde bereits 1978 am Max-Planck-Institut für Radioastronomie promoviert. Heute ist er Direktor am Max-Planck-Institut

...