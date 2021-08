Siegfried Kollmar in Stuttgart offiziell zum Polizeipräsidenten bestellt

Mannheim. In Stuttgart wurde Siegfried Kollmar die Urkunde zum Bestellung zum Präsidenten des Polizeipräsidiums Mannheim überreicht. Damit leitet Kollmar nun offiziell das größte Polizeipräsidium in Baden-Württemberg.

„Mit Siegfried Kollmar übernimmt eine hochqualifizierte Führungspersönlichkeit das größte regionale Polizeipräsidium im Land“, sagte Innenstaatssekretär Wilfried Klenk am Dienstag,31. August, anlässlich der Bestellung von Polizeipräsident Siegfried Kollmar in Stuttgart.

Baden-Württemberg sei ein sehr sicheres Land, was auch an der großartigen Polizei liege, so Klenk weiter. Deshalb sei es besonders wichtig, frei gewordene Leitungspositionen innerhalb der Polizei unverzüglich zu besetzen. "Für die Leitung des Präsidiums im Ballungsraum Rhein-Neckar sowie im Dreiländereck mit Rheinland-Pfalz und Hessen ist in dieser Funktion ein Stratege gefragt, der es vermag, Menschen und Institutionen gleichermaßen über Grenzen hinweg zu verbinden. All diese Eigenschaften bringt Siegfried Kollmar mit!“, erklärte Klenk weiter.

Das Polizeipräsidium Mannheim ist zuständig für die Sicherheit von rund einer Million Menschen auf einer Fläche von ca. 1.315 Quadratkilometern. Die im Dienstbezirk des Polizeipräsidiums Mannheim liegenden Verwaltungszentren sind die Stadtkreise Mannheim und Heidelberg sowie der Rhein-Neckar-Kreis mit den großen Kreisstädten Hockenheim, Leimen, Schwetzingen, Sinsheim, Weinheim und Wiesloch. Gemeinsam bilden sie den rechtsrheinischen Teil der Metropolregion Rhein-Neckar, einem der größten Wirtschaftsräume Deutschlands. Das Polizeipräsidium Mannheim unterhält 17 Polizeireviere, 27 Polizeiposten und ein Autobahnpolizeirevier.

