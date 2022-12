Sexuelle Belästigung in der Bahn in Mannheim - Zeugen gesucht

Mannheim. Ein Unbekannter hat am Freitagabend einer 40-jährigen Frau in der Straßenbahnlinie 3 Richtung Mannheimer Hauptbahnhof auf den Hintern geschlagen. Wie die Polizei mitteilte, befand sich der Mann gegen 18 Uhr bereits in der Bahn, als die Frau und ihre Kinder an der Haltestelle Kunsthalle hinzustiegen. Nachdem sie sich nach dem Schlag auf ihren Hintern mit

ihren Kindern umsetzte, folgte der unbekannte Mann ihnen und fuhr der Frau mit der Hand durch die Haare. Noch während der Fahrt versuchte ein jüngerer Mann, der das Ganze vermutlich beobachtete, den Mann aus der Bahn zu drängen. Erst nach zwei weiteren Haltestellen, verließ der Mann die Bahn an der Haltestelle Windeckplatz. Noch

bevor die Bahn weiterfuhr, leckte der Mann seine Finger ab und zeigte mit diesen auf die 40-Jährige. Die Frau alarmierte die Beamten und erstattete Anzeige.

Personenbeschreibung: Es handelt sich um männliche Person, circa 20-30 Jahre alt, dunkelhäutig, komplett schwarz gekleidet. Er trug eine schwarze Wollmütze, eine enganliegende schwarze Jogginghose, schwarze Schuhe. Er hat eine schmale Figur, feine Gesichtszüge und mehrere Muttermale am Hals.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben oder auch weitere Geschädigte, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Rufnummer 0621/833970 zu melden.