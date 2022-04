Sepp Herberger geehrt mit Münz-Sonderprägung

Zum 125. Geburtstag der Mannheimer Fußball-Trainerlegende Sepp Herberger ist eine offizielle Münz-Sonderprägung erschienen. Das erste Exemplar wurde nun an Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) überreicht, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Die Münze übergaben Tobias Wrzesinski, Geschäftsführer der DFB-Stiftung Sepp Herberger, Michael Herberger, Urgroßneffe des Trainers und stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung, und Waldhofs Bundesliga-Aufstiegscoach Klaus Schlappner.

Kurz freute sich, dass er das erste Exemplar der mit einer Gold- und einer Silberprägung erscheinenden Münze entgegennehmen durfte. Er sprach sowohl die sportliche Karriere als auch das große soziale Engagement Herbergers an: „Sepp Herberger war einer der bedeutendsten Gestalter der deutschen Fußballgeschichte und einer der bekanntesten Söhne unserer Stadt. Er hat uns in seiner Karriere als Fußballer und Trainer begeistert und nicht nur sportlich, sondern auch sozial viel erreicht.“ Sowohl eine Karriere als auch sein Engagement stellten bis in die heutige Zeit ein Vorbild dar. Kurz erinnerte gleichzeitig an das Motto Herbergers: „Wer oben ist, darf die unten nicht vergessen“, was sowohl in der Gesellschaft als auch in der Stiftung fortgelebt werde.

Die Sepp-Herberger-Stiftung war an der Gestaltung der Münze beteiligt. „Sepp Herberger ist in Mannheim geboren und reifte als Spieler des SV Waldhof Mannheim zum Fußball-Nationalspieler. Mit dem VfR Mannheim wurde er anschließend unter anderem Süddeutscher Meister“, sagte Wrzesinski. Der Trainer habe sich stets zu seinen Wurzeln bekannt. Somit sei es „ein schönes Zeichen, dass die erste Sonderprägung an den Oberbürgermeister seiner Heimatstadt geht“. Das Andenken an Herberger gerade in Mannheim lebendig zu halten, sei sowohl Anliegen der Stadt als auch der Stiftung. Die Verwaltung informierte, dass ein Teil des Erlöses der Sondermünze der Arbeit der DFB-Stiftung zugutekommt. kpl

