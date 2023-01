Senior fährt in Mannheim unter Medikamenteneinfluss Fahrradfahrerin um

Mannheim. Ein 93-jähriger Autofahrer hat am Samstag in Mannheim-Feudenheim einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem eine Fahrradfahrerin verletzt wurde. Nach Polizeiangaben überholte der Mann die 56-Jährige gegen 15.45 Uhr mit zu geringem Seitenabstand und touchierte sie mit seinem Seitenspiegel, worauf sie stürzte. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, aber Polizisten machten ihn in der Nähe des Unfallorts ausfindig. Da er unter Medikamenteneinfluss stand, wurde er zwecks Blutentnahme zur Dienststelle gebracht. Die Verletzte konnte das Krankenhaus am selben Tag wieder verlassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gegen den 93-Jährigen wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge der Beeinflussung durch Medikamente ermittelt. Zudem muss er mit fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen rechnen.