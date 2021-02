Mannheim. Nach fast zwei Jahren Pause kehren die Bautrupps in die Fußgängerzone zurück: Am Montag rücken die Arbeiter mit ihren Baumaschinen an, um mit dem Umbau der Seitenstraßen der Planken zu beginnen. Die Stichstraßen zur Freßgasse und Kunststraße sollen in den nächsten fast dreieinhalb Jahren optisch an die Haupteinkaufsstraße angepasst werden, damit ein einheitliches Erscheinungsbild entsteht. Um den Auto- und Lieferverkehr einzuschränken, werden in einigen Straßen versenkbare Poller verbaut.

„Durch die Neugestaltung der Planken-Seitenstraßen schaffen wir in der Mannheimer Innenstadt attraktive Aufenthalts- und Flanierflächen für Bürgerinnen und Bürger, die dem Handel und der Gastronomie gleichermaßen zu Gute kommen“, erklärt Bürgermeisterin Diana Pretzell. Auffälligste Neuerung wird der Bodenbelag sein, es werden die gleichen Pflastersteine verlegt wie auf den Planken. Hinzu kommen Pflanzkübel, Fahrradbügel und Lampen, die bereits stehen. 8,25 Millionen Euro lässt die Stadt sich den Umbau kosten. Am Donnerstag kam die Zusage vom Land, das Projekt „Innenstadt Planken“ mit 900 000 Euro zu bezuschussen.

Los geht es in P 2/P 3 und P 3/P 4. Laut einer Mitteilung der Stadt vom Freitag wird die Netzgesellschaft MVV Netze dort zunächst die vorhandenen Fernwärmeleitungen umlegen. „Die Bauarbeiten werden jeweils einseitig durchgeführt“, betont Stefan Fels, Projektleiter bei MVV Netze. So blieben die Straßen für den Lieferverkehr befahrbar und die Geschäfte, Gastronomiebetriebe und Wohngebäude für Kunden und Anwohner erreichbar. Im April folgen die Baufelder P 1/P 2 und P 2/P 3 mit der Verlegung der vorhandenen Stromleitungen, damit die Stadt im Anschluss daran die optische Umgestaltung durchführen kann. Zwischen P 3 und P 4 erfolgen die restlichen Arbeiten erst im Jahr 2022.

Ursprungsplan geändert

In einem frühen Stadium der Planungen war eigentlich vorgesehen, Planken und Stichstraßen „in einem Rutsch“ umzugestalten. Doch Ende 2015 schwenkte die Stadt um und warb für einen zeitversetzten Umbau – mit Verweis auf die Kosten und aus Rücksicht auf die Anlieger. Die waren zunächst nicht begeistert über den Aufschub. Doch spätestens nach dem ruckeligen Start beim Planken-Umbau, der zu heftigen Beschwerden führte, waren viele froh über die Entscheidung.

Manch einem Anrainer geht es jetzt sogar zu schnell. Wie eine Umfrage des Handelsverbands Nordbaden und der Werbegemeinschaft City im Herbst ergab, hätten sich die meisten Betriebe eine Verschiebung oder einen Verzicht der Arbeiten gewünscht (wir berichteten). Die Corona-Krise hat große Löcher in ihren Kassen hinterlassen, da kommt eine Großbaustelle vor der Tür aus ihrer Sicht zur Unzeit. Immerhin konnten sie erreichen, dass der Ablauf gestreckt wird. So soll in maximal drei Seitenstraßen gleichzeitig gearbeitet werden. In diesem Jahr werde wegen der Corona-Folgen besonders Rücksicht genommen, betont die Stadt, und zwei Seitenstraßen gleichzeitig neu gestaltet. Lärm, Dreck und ein Slalom um Baugruben werden sich dennoch nicht vermeiden lassen.

Der neue Zeitplan hat Folgen für den gesamten Ablauf. Von dem einstigen Ziel, bis zur Bundesgartenschau 2023 fertig zu sein, musste man abrücken. Während der Großveranstaltung sowie in den Wochen vor Weihnachten sollen die Bautrupps pausieren. Ab Anfang 2024 werden die restlichen Arbeiten angegangen, bis Mai 2024 soll alles fertig sein. „In verschiedenen Abstimmungsgesprächen wurde gemeinsam die bestmögliche Herangehensweise für die ansässigen Betriebe erarbeitet“, erklärt Lutz Pauels, Vorsitzender der Werbegemeinschaft City.

„Besonders in der aktuellen Situation ist es uns ein großes Anliegen, die Gewerbebetriebe sowie Anwohnerinnen und Anwohner bestmöglich auf die Neugestaltungsarbeiten vorzubereiten“, betont Anja Ehrenpreis, Baustellenmanagerin der Stadt. Ende Januar gab es eine digitale Info-Veranstaltung für Gewerbetreibende zwischen P 2/P 3 und P 3/P 4. Das Format solle vor Beginn der Arbeiten in den jeweiligen Seitenstraßen wiederholt werden – digital oder, falls Corona-bedingt wieder möglich, als Vorort-Termine. Zusätzlich werde ein persönliches Schreiben an alle betroffenen Haushalte verteilt, hinzu kommen Info-Veranstaltungen und Newsletter.

Info: Umbau-Infos ab Montag online: www.mannheim-planken.de